Mödling: 87-jähriger Wiener bei Bergwanderung verletzt
Der Mann war auf eisigem Untergrund ausgerutscht und im Schnee liegen geblieben.
Ein 87-jähriger Wiener ist am Samstag bei einer Bergwanderung am Prießnitztalweg bei Mödling verunglückt. Ein Wanderer hatte den Mann um 8.30 Uhr beim "Matterhörndl" im Schnee liegend aufgefunden und die Rettungskette in Gang gesetzt.
Mann war stark unterkühlt
Der 87-Jährige dürfte laut Polizei auf eisigem Untergrund ausgerutscht sein. Die Alpinpolizei brachte den stark Unterkühlten ins Tal, wo er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Baden gebracht wurde.
Kommentare