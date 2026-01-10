Kältewelle: Österreich friert auch am Samstag und Sonntag

Die Kälte hat uns weiterhin fest im Griff: Von nur wenigen Sonnenfenstern abgesehen dominieren am Samstagnachmittag verbreitet dichte Wolken. Diese sorgen laut Prognosender Geosphere Austria, zunächst vor allem im Westen und Norden, später schließlich auch in Teilen Niederösterreichs, in Wien und im Burgenland für einsetzenden Schneefall. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt aber weiterhin am nördlichen Alpenrand. Am Alpenostrand können sich mitunter auch ein paar Regentropfen in den Niederschlag mischen.

Appell an die Autofahrer Vereinzelt kann Straßenglätte nicht ausgeschlossen werden, was auch die Fachleute für die Verkehrssicherheit auf den Plan ruft. Erneut ist von ihnen zu hören: "Bitte passen Sie ihre Fahrweise an die winterlichen Bedingungen an, berücksichtigen Sie auch örtliche Warnungen." Weitgehend trocken bleibt es von Osttirol ostwärts. Der Wind aus West bis Nord weht schwach bis mäßig, im Bergland auch lebhaft. Mit minus 4 bis plus 4 Grad sind die Tageshöchsttemperaturen erreicht.

Temperaturen sinken auf bis minus 13 Grad Mit vielen dichten Wolken geht es auch in die Nacht auf Sonntag. Diese Wolken bringen zunächst nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten noch Schneefall. Im Laufe der Nacht verlagert sich der Schneefall jedoch immer mehr an den Alpennordrand. Außerdem lockert stellenweise die Bewölkung auf. Der Wind kommt schwach bis mäßig, in der Tauernregion auch lebhaft bis stark auf Nordwest. Bis zum Morgen sinken die Temperaturen auf minus 13 bis minus 2 Grad. Inneralpin kann es in windgeschützten Becken aber auch noch stärker auskühlen.