Wanderin stürzte in Kärnten in den Tod

Ein 25-jähriger Bergsteiger aus Deutschland ist am Dienstag am Nachmittag auf einem steilen Grat am Kreuzeck in Hüttschlag im Salzburger Pongau laut Bergrettung rund 100 Höhenmeter abgestürzt. Er überstand den Unfall mit schweren Verletzungen. Hüttschlager Bergretter bargen den Verunglückten aus einer steilen Rinne zwischen Riffl und Klingspitze in rund 2.250 Meter Seehöhe

Der Deutsche, der in einer Gruppe von fünf Bergsteigern unterwegs war, wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. "Wir haben von dort gehört, dass er schwere Kopfverletzungen und eine Lungenquetschung erlitten hatte, sein Zustand aber den Umständen entsprechend stabil sei", schilderte der Ortsstellenleiter der Bergrettung Hüttschlag, Bernhard Klaushofer. Die Begleiter des 25-Jährigen hatten nach dem Absturz die Einsatzkräfte alarmiert. Sie wurden von Bergrettern ins Tal gebracht.