Wanderer in Kärnten abgestürzt und schwerst verletzt

Ein 22 Jahre alter Mann ist am Samstag zu Mittag in Glantschach in der Gemeinde Liebenfels (Bezirk St. Veit/ Glan) bei einer Wanderung in steilem Gelände abgestürzt. Nach Angaben des ÖAMTC erlitt der Mann dabei schwerste Verletzungen.

Mit Hubschrauber nach Klagenfurt gebracht

Der Verletzte, Details zur Identität waren vorerst nicht bekannt, wurde von den Einsatzkräften am Unfallort beim so genannten Wasserweg erstversorgt. Anschließend wurde er mit einem Tau vom Helikopter an Bord genommen und ins Klinikum Klagenfurt geflogen.