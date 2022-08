Waldbrand in Tirol gelöscht

Das Feuer, das am Freitag bemerkt worden war, dürfte auf einen Blitzschlag vor elf Tagen zurückzuführen sein. Schon am 28. Juli musste die Feuerwehr ausrücken. Es wird angenommen, dass sich Glut tief in den Boden gegraben und wieder entzündet hat.

Bis Sonntag waren die Feuerwehren der Umgebung unermüdlich im Löscheinsatz. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte beteiligt. Dafür wurden auch zwei Hubschrauber angefordert. Das Brandgebiet befindet sich im sogenannten Oberen Gericht. In dem unwegsamen Gelände müssen die Feuerwehrleute teilweise von der Bergrettung gesichert werden.