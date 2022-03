Waldbrand im Tiroler Außerfern kurzzeitig wieder aufgeflammt

Der Waldbrand am Schwarzenberg in Pinswang im Tiroler Außerfern, der in der vergangenen Woche die Einsatzkräfte in Atem gehalten hatte, ist am Mittwoch wieder kurzzeitig aufgeflammt.

Gegen Mittag war erneut eine Rauchentwicklung gemeldet worden, anschließend wurden auf einer Fläche von 30 mal 30 Metern Löscharbeiten durchgeführt, berichtete die Polizei. Nach rund drei Stunden konnte schließlich Brand aus gegeben werden.

Wiederaufflammen möglich