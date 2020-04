Waldbrände in Tschernobyl: Wind könnte Strahlung nach Österreich bringen

Am 25. April 1986 kommt es in Block vier des sowjetischen Atomkraftwerks Tschernobyl zur Explosion. Die Umgebung des Kernkraftwerks wird extrem verstrahlt. Die sowjetische Regierung hält den Unfall vorerst geheim, schaltet das Werk erst viele Stunden später ab. Mehrere Tage nach der Katastrophe werden auch in anderen Teilen Europas erhöhte Strahlungswerte gemessen. Auch in Österreich gibt es eine hohe Belastung an Cäsium. In der Ukraine, Weißrussland und Russland sterben Tausende Menschen an den Folgen der Atomkatastrophe.