Tragödie bei Waldarbeiten: 18-Jähriger von Baum tödlich getroffen

Zwei Arbeitskollegen fanden den 18-Jährigen in etwa 30 Grad steilem Gelände. Sie versuchten, dem jungen Mann das Leben zu retten, und schnitten die Bäume ab, unter denen er begraben war. Dann setzten sie die Rettungskette in Gang. Doch es war schon zu spät, der 18-Jährige starb an der Unfallstelle.