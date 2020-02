Wahlkampf-Finale: Parteien sind nicht nur mit den Bürgern auf Kuschelkurs

Donnerstagvormittag auf dem Schrannenmarkt in Salzburg: Es regnet, es ist kalt, und es ist Wahlkampffinale. Drei Tage vor den Gemeinderatswahlen gehen die wahlkämpfenden Gruppen auf Salzburgs beliebtestem Wochenmarkt noch einmal in die Charmeoffensive.

Offenbar auch untereinander, so sah man Edi Mainoni vom Team Salzburg beim lockeren Plaudern mit Florian Kreibich, der neuer ÖVP-Stadtrat werden soll.

Bandeln da zwei mögliche Koalitionspartner an? "In einer Stadt, so klein wie Salzburg, pflegt man auch im Wahlkampf alte Freundschaften. Ich trenne persönliche Sympathie aber von der Sachpolitik", winkt Mainoni ab. Sollte er in den Gemeinderat kommen, könne er sich eine themenbezogene Zusammenarbeit aber vorstellen.