VwGH-Urteil: Bescheide auch auf Slowenisch

Der St. Kanzianer wurde in dem Verfahren von Rechtsanwalt Rudi Vouk vertreten. Vouk, ebenfalls Angehöriger der Volksgruppe, war zu österreichweiter Bekanntheit gelangt, als er in Gemeinden in denen damals noch einsprachige Ortstafeln standen, das Tempolimit überschritt und die Frage der Ortstafeln vor das Höchstgericht brachte. Er vertritt zehn weitere Haushalte aus St. Kanzian, die ebenfalls an der Gemeinde gescheitert waren, als sie slowenischsprachige Bescheide verlangten. Vouk schätzt, dass das die Gemeinde letztlich 200.000 Euro kosten wird.

"Jetzt muss die Gemeinde einen neuen Bescheid ausstellen", sagte Vouk. Das Land drängt die Kommune schon seit Monaten zu einem Einlenken, bisher vergebens. Vouk hat vorerst eine Frist bis zum Staatsfeiertag am 26. Oktober gesetzt. Sollte die Gemeinde nun immer noch nicht einlenken, überlegt er Schadenersatzklagen: "Das würde in Richtung Kreditschädigung gehen. Immerhin ist bei jeder Bonitätsprüfung meines Mandanten herausgekommen, dass er nicht einmal die Gemeindeabgaben zahlt."