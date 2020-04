Vorwurf gegen Heim: Demente Frau schluckte Serviette und starb

Seit mehr als einem Jahr lebte die Steirerin in dem Heim: Hochgradig dement, hatte Maria S. die Angewohnheit, alles in den Mund zu nehmen, was nur irgendwie in Griffweite war. „Zum Beispiel auch Autoschlüssel“, macht Anwältin Karin Prutsch deutlich.

Am 2. August 2019 starb die Seniorin in Folge eines Herz- und Atemstillstandes. Sie erlitt dies in jenem steirischen Heim, gegen das jetzt auch die Justiz wegen Covid-19-Todesfällen ermittelt: Nach der Einlieferung ins Spital entfernten Ärzte eine Serviette aus der Lunge der Pensionistin sie hat sie verschluckt.