Vorwurf der NS-Diktion: Spital und Land entzweit

Wie tief der Graben zwischen dem Ordensspital, das nach Eigendefinition „mehr als 40 Prozent der burgenländischen Krankenhausleistungen erbringt“, und dem Land ist, zeigt ein dreiseitiger Brief von Direktor Maurer an den Landeshauptmann.

Doskozil hatte tags zuvor in einem offenen Brief ans Spital die Überweisung der aus seiner Sicht unstrittigen Forderungen über 21 Millionen Euro zugesagt, aber auch den Einblick in die Bücher der Apotheke verlangt. Schließlich werde das Ordensspital wie die landeseigenen Krankenhäuser aus öffentlichen Mitteln finanziert.

Maurer wirft dem BDO-Bericht mangelnde Qualität und unqualifizierte Prüfer vor und stößt sich an der Überschrift des BDO-Berichts ans Land: „Projekt Buche“ sei in der NS-Zeit eine Sprengstoffproduktion gewesen, in der Zwangsarbeiter eingesetzt worden seien. Die Wirtschaftsprüfer würden schlicht und ergreifend all ihre Berichte mit Baumarten titulieren, entgegnet das Land.

Für LH-Sprecher Oschep ist das Antwortschreiben Maurers „nicht nur überraschend unsachlich“, sondern es gehe auch nicht auf das von Doskozil aufgeworfene Klärungsangebot ein. Im Übrigen beklagt auch Maurer, dass Vorschläge des Spitals ignoriert worden seien. Offenbar sei „weder ein Konsens noch eine außergerichtliche Aufklärung gewünscht“, kommentiert der LH-Sprecher die Klage.

Hinters Spital stellt sich ÖVP-Chef Thomas Steiner: „Das Land muss seinen Verpflichtungen nachkommen“.