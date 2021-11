Vorarlberger Hotels schreiben Hilferuf an Bundesregierung

"Wir sind erneut Passagiere, welche nur tatenlos zusehen können. Unsere Branche war nun seit dem ersten Lockdown für insgesamt neuneinhalb Monate behördlich geschlossen. Manche Betriebe, deren Geschäftsmodell ausschließlich auf Winter ausgerichtet ist, gar ganze 20 Monate. Auch wenn es finanzielle Hilfen von Seiten des Staates gab und gibt, so können diese nicht Sinn und Zweck eines Wirtschaftstreibenden sein. Bei einem 70 prozentigen Verlustersatz bleiben noch immer 30 Prozent beim Unternehmen."

In einem öffentlichen Brief kritisieren mehrere Hoteliers aus Vorarlberg den erneuten Lockdown knapp vor der Hochsaison. Adressiert ist das Schreiben an die Bundesregierung. Unterzeichnet ist der Brief von mehreren nahmenhaften Hotels wie Priesteregg, Forsthofgut und Stanglwirt.