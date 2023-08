Vorarlberg: Mann bei Streit mit Samuraischwert verletzt

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag im Zuge eines Streits in einer Wohnung im Vorarlberger Kennelbach (Bezirk Bregenz) von seinem Widersacher mit einem Samuraischwert an der Hand verletzt worden. „Aufgrund der Gefährdungslage“ wurden mehrere Streifen sowie das Einsatzkommando Cobra beigezogen, teilte die Polizei mit.

➤Lesen Sie mehr: Kärntner schlug mit Samuraischwert um sich

Die Bewohner des Wohnhauses wurden zunächst evakuiert. Nachdem eine Gefährdung ausgeschlossen hatte werden können, wurde die Evakuierung sofort aufgehoben.