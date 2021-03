Vorarlberg soll in Volksabstimmung über Volksabstimmungen abstimmen

"Initiative Ludesch"

Der Vorarlberger Landtag hat eine Frist bis 31. Dezember 2021, die Gesetze zu "reparieren". Die Landesregierung hat deshalb eine Sammelnovelle erarbeitet, die bis 5. März in Begutachtung war. Wird die Regierungsvorlage beschlossen, wäre eine Zuweisung an den Landtag frühestens im April möglich, ein Beschluss könnte im Mai-Landtag erfolgen. Die Reparatur betrifft auch die Volksbefragungen, da in den Gesetzen dazu auf Bestimmungen bei den Volksabstimmungen verwiesen wird; diese Verweise gingen ohne Reparatur ins Leere. Für eine generelle Änderung hin zum Erhalt des Initiativrechts der Bürger wäre aber eine Verfassungsänderung des Bundes nötig.

In 31 der 96 Vorarlberger Gemeinden haben am Donnerstag nach einer Idee der "Initiative Ludesch" Bürger die Frist bis Jahresende genutzt, um "mit großer demokratischer Selbstverständlichkeit, das zu tun, was nach Rechtsmeinung des Verfassungsgerichtshofs nicht verfassungskonform" ist. Sie stellten im Rahmen der Aktion "Volksabstimmen über Volksabstimmen" gleichlautende Anträge auf Durchführung einer Volksabstimmung. Es gehe "um unser zutiefst demokratisches und bürgerliches Recht, verbindliche Volksabstimmungen auf Gemeindeebene veranlassen zu können", erläuterte Christoph Aigner als Sprecher. Es liege an den Bürgern, diese Selbstverständlichkeit zurückzufordern.