Vorarlberg: Jugendlicher wurde mit Softgun beschossen

Am Donnerstagabend fuhren zwei Minderjährige im Alter von 11 und 13 Jahren mit ihren Scootern in Götzis (Bezirk Feldkirch) auf dem Gehsteig der Hauptstraße in Richtung Zentrum.

Im Bereich des örtlichen Gasthauses wurde der 13-Jährige plötzlich mit Plastikkugeln einer Softgun beschossen und zweimal getroffen. Der Bursche erlitt dadurch leichte Rötungen am Ellenbogen und am Oberkörper.

Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Die Polizeiinspektion Götzis bittet um Hinweise unter (059/133 8157)