Vor morgigem Start: Bereits 70.000 Klimatickets verkauft

Österreichweit

Mit dem Klimaticket können bundesweit alle Öffis in allen Gemeinden genutzt werden. Im Vorverkauf (bis 31. Oktober) kostet die Jahreskarte 949 Euro, danach 1.095 Euro (drei Euro pro Tag).

Im Osten

Wien hatte schon bisher ein 365-Euro-Ticket (ein Euro pro Tag). Nun haben auch NÖ und Burgenland eine gemeinsame günstige Jahreskarte für alle Öffis (550 Euro), Wien inklusive sind es 915 Euro. Verkauf und Gültigkeit ab Montag

Süden und Westen

Das günstigste Länderticket hat Vorarlberg (355 Euro). In Salzburg kostet es ab 1. Jänner 2022 dann 365 Euro, in OÖ sind es 695 Euro (ohne Linz, Wels und Steyr 365 Euro) – Start am 26. Oktober. In der Steiermark startet das Länderticket am 1. Jänner um 588 Euro. In Tirol kostet es 509,40 Euro. Kärnten fehlt noch