Vor Lockdown in Ostösterreich: Massenansturm in Stadt und Parks

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist von Freitag auf Samstag mit 3.498 unverändert hoch. Das ändert aber nichts daran, dass es seit Freitag bedingt durch warme Temperaturen und Sonnenschein zu einem Massenansturm auf beliebten Plätzen, speziell in Ostösterreich kommt. In der Wiener Innenstadt oder am Donaukanal genossen am Samstag Zehntausende den Frühling – teils mit und teils ohne Mund-Nasen-Schutz, teils mit und teils ohne Sicherheitsabstand.

Die Polizei hat auch in den Parks und Grünanlagen verstärkte Kontrollen angekündigt. Für die Beamten ist es ein schmaler Grat zu entscheiden, was angesichts des gesteigerten Bedürfnisses nach Freiheit und Normalität und der Covid-Maßnahmenverordnung auf der anderen Seite anzuzeigen und zu bestrafen ist. „Es muss mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgegangen werden“, sagt ein Polizeisprecher zu der aktuell schwierigen Lage in Wien.