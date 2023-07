Von Traktor gestürzt: 44-Jähriger bei Polterabend tödlich verunglückt

Am Samstagabend ist ein 44-Jähriger bei einem Polterabend in Seeham im Bezirk Salzburg-Umgebung tödlich verunglückt. Im Zuge der Feier waren zwölf Männer am Anhänger eines Traktors mitgefahren.

Dabei verlor der Mann das Gleichgewicht und fiel vom Hänger. Zwar kam der 44-Jährige auf den Beinen zum Stehen. Er stürzte jedoch in weiterer Folge beim Nachlaufen und zog sich dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu.

Der Bewusstlose wurde mittels Hubschrauber in die Neurochirurgie der Christian-Doppler-Klinik geflogen. Auf der Intensivstation starb der 44-jährige Mann am Sonntagvormittag infolge der schweren Verletzungen.

Alkomattest positiv

Laut Aussendung vom Sonntagnachmittag prüft die Polizei den Unfallhergang. Ein Alkomattest beim 44-jährigen Lenker des Traktors erbrachte einen Wert von 0,12 Promille.