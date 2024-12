Vom Wald in die Gruft

Ziemlich abgehärtet

„Wenn die Caritas mich damals nicht auf der Straße aufgelesen hätte, dann würde ich heute nicht mehr leben. Wenn es die Caritas nicht gebe, wären viele von uns heute nicht mehr da“, sagt Michael mit ernstem Blick. Seit zehn Jahren ist Michael Klient der Gruft, einem der bekanntesten Notquartiere Wiens für obdachlose Menschen, gelegen im sechsten Bezirk nahe der Mariahilfer Straße. „Ich habe viele Jahre im Wald geschlafen“, erzählt er und betont, dass er nicht jedes Detail aus seinem Leben offenlegen möchte. Nur so viel: „Die ersten Jahre in der Kälte waren nicht sehr schön, aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich bin ziemlich abgehärtet.“ Im Wald könne man viel bauen, die Not mache erfinderisch. Es könne sogar etwas warm werden, wenn man wisse, wie man das schafft. Michael hat auch bei Bekannten auf der Couch geschlafen, manchmal auch in feuchten Kellern. Aber die längste Zeit im Freien. „Ich erinnere mich, es gab einen Punkt, an dem ich furchtbaren Hunger hatte. Ich hatte die ganze Zeit Schmerzen vor Hunger. Und dann bin ich zu einer Zweigstelle der Caritas und habe um eine Mahlzeit gebeten.“

Von da an kannten die Sozialarbeiter Michael und besuchten ihn an seinen Schlafplätzen im Freien. „Sie haben sich um mich gekümmert.“ Eine neue Erfahrung für Michael.