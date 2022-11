Vom Suppentopf zur Nachzucht: Baby-Schildkröten in der Steiermark

Die Chitra indica ist mit rund 200 Kilogramm und einer Panzerlänge von mindestens 110 Zentimetern eine der größten Schildkrötenarten. Sie ist ein hochspezialisierter Fischjäger, der im Sand eingegraben vorbeischwimmenden Fische auflauert. Kommt eine Beute in Reichweite, schnellt der sehr kleine Kopf in einer für das menschliche Auge nicht nachvollziehbaren Geschwindigkeit hervor und der Fisch wird verschlungen. Die an einen Perserteppich erinnernde Zeichnung der Schildkröte geht lückenlos vom Panzer in den kaum abgesetzten Kopf und Weichteile über, sodass diese Art von dem üblichen Erscheinungsbild einer Schildkröte stark abweicht.

In Indien werden sie gegessen

In Indien werden diese gefährdeten Schildkröten gegessen. Dazu passt auch die Vorgeschichte des Muttertiers, das Praschag in Indien gefunden hatte: "In der Morgendämmerung im Frühjahr 1999 zeigte er ein Bild einer Engmaul-Weichschildkröte Fischerleuten an einem Wochenendmarkt am Brahmaputra-Fluss in Nordost-Indien. Die Art, die in ihrem Verbreitungsgebiet sehr gerne gegessen wird, wurde von den Fischern sofort erkannt. Eine Frau hätte das einzige Exemplar, welches in der letzten Woche gefangen wurde, gekauft und ist damit heimgefahren", hieß es in der Aussendung von "Turtle Island".