Vom laut Rülpsen bis zur Gemüse-Phobie: Rat auf Draht berät Eltern nun kostenlos

Die Elternseite ermöglicht es Eltern und Bezugspersonen, 25- oder 50-minütige Beratungen zu buchen. Das multidisziplinäre Team besteht aus Experten in den Bereichen Psychologie, Pädagogik und Sozialarbeit. Sie sollen also ein breites Spektrum an Fragestellungen abdecken, einschließlich Erziehungsfragen, Krisen der Eltern, mögliche psychische Erkrankungen der Kinder und Probleme mit Schule und Lernen.

Dauerhaft kostenlos

Die Online-Videoberatung für Eltern, die erste ihrer Art in Österreich, wurde in der Vergangenheit mittels eines "pay as you wish"-Systems finanziert. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen, einschließlich der Pandemie und der Energiekrise, hat Rat auf Draht nun beschlossen, alle Hürden zu beseitigen und die Beratung dauerhaft kostenlos anzubieten.

Nora Deinhammer, Geschäftsführerin von Rat auf Draht, betonte die Bedeutung dieser Entscheidung: „In diesen Zeiten halten wir es für wichtig, Eltern und ihren Kindern bei all ihren Sorgen, Ängsten und Problemen beizustehen und ihnen rasch und unkompliziert Entlastung zu bieten."

Obwohl die Beratung nun kostenlos ist, können Nutzer nach ihrer Beratungssitzung weiterhin spenden.

Weitere Informationen zum Angebot von Rat auf Draht finden Sie auf www.elternseite.at.