Volksschul-Malbuch mit arabischen Texten erregt die Gemüter

Für Aufregung im Kärntner Landtag sorgt ein neues Malheft, das Volksschüler für den Klimaschutz begeistern soll. Dass dieses nicht nur auf Deutsch und Slowenisch informiert, sondern auch auf Arabisch, empört sowohl die FPÖ als auch die ÖVP.

„ Kärntens Integrationspolitik befindet sich auf dem Irrweg“, meint etwa der freiheitliche Klubobmann Gernot Darmann, für den das dreisprachige Malheft eine „Zwangsbeglückung“ und einen „bildungspolitischen Nonsens“ darstellt. Aber auch die ÖVP poltert: „Kinder sollen in der Schule Deutsch lernen, nicht Arabisch“, verweist Bildungssprecher Herbert Gaggl auf die Wichtigkeit der Sprache für die Integration. Beim oberösterreichischen Wochenblick meint man zudem, herausstreichen zu müssen, dass das Heftchen „auf Steuerzahler-Kosten“ kostenlos verteilt werde.

Sehr tief musste der Kärntner Steuerzahler allerdings nicht ins Geldbörsel greifen. Wie eine KURIER-Anfrage bei der Landesregierung ergab, kostete die gesamte Auflage dem Land 300 Euro.

Große Nachfrage

Dementsprechend wenig kann Umweltlandesrätin Sara Schaar ( SPÖ), auf deren Betreiben das Klima-Malheft neu aufgelegt wurde, die Erregung der politischen Mitbewerber nachvollziehen. 1500 Stück des Hefts, das es in textloser Form bereits seit sechs Jahren gibt und das über Abfallvermeidung, verantwortungsbewussten Einkauf, umweltbewusstes Einpacken und einen nachhaltigen Lebensstil informiert, hätten ursprünglich 3000 Euro gekostet, erklärt sie. Ob der Kofinanzierung im Rahmen des EU-geförderten Projekts „Change the Power – (Em)power to change“ habe das Land Kärnten jedoch nur zehn Prozent der Summe übernehmen müssen.