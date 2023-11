Toter Wildvogel gefunden: Erster Fall von Vogelgrippe in Kärnten

Die Vogelgrippe breitet sich in Österreich aus: Nach Niederösterreich, Wien und dem Burgenland hat am Dienstag auch Kärnten einen ersten Fall in der diesjährigen Wintersaison gemeldet. Bei einem am Wochenende in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) aufgefundenen toten Kranich ist die Geflügelpest (Aviäre Influenza) festgestellt worden, teilte das Land Kärnten am Abend mit.

Mit dem Gesundheitsministerium werde derzeit über eine Stallpflicht beraten.