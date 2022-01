Vierfache Mutter mit 15 Messerstichen getötet

Das Messer soll so tief im Brustbein gesteckt haben, dass es anfangs nicht einmal der Gerichtsmediziner entfernen konnte. „Das Ganze war eine Hinrichtung, eine Exekution“, beschreibt Staatsanwalt Hansjörg Bacher und kündigt an, die Tat in „ihrer ganzen Brutalität und Gnadenlosigkeit“ schildern zu wollen: „Das Opfer hatte keine Chance.“

Dieses Opfer war erst 38 Jahre alt und Mutter von vier Kindern. 15 Messerstiche in ihren Kopf, Hals und Oberkörper zählte der Gerichtsmediziner, dazu einige wuchtige Schläge mit einem Türstopper aus Metall gegen den Kopf. Wegen Mordes angeklagt ist der 44-jährige Ehemann: Er soll seine Frau am 7. April des Vorjahres in der gemeinsamen Wohnung in Graz getötet haben.

Der Afghane, der 2015 mit seiner Familie nach Österreich gekommen ist, gibt das am Montag vor Gericht zu. Der 44-Jährige will aber „im Affekt“ gehandelt haben: „Ich habe nicht vorgehabt, sie umzubringen.“ Sein Verteidiger spricht von „traumatischen Kriegserfahrungen“ seines Mandanten: „Er ist kein eiskalt planender, kaltblütiger Mörder.“