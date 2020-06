Vier Verstrahlte und ein Millionenschaden

Die ermittelnden Behörden und Beteiligten behandeln die zwei atomaren Zwischenfälle in Österreich noch „top secret“. Aber KURIER-Recherchen haben ergeben, dass zwischen den Strahlenalarm in Seibersdorf und in Innsbruck mit vier Verletzten ein unmittelbarer Zusammenhang besteht.

Das sind die Fakten: Am 3. Mai werden in Seibersdorf zwei Arbeiter verstrahlt. Zwei Wochen später gibt es Strahlenalarm und zwei Opfer auf der Uni in Innsbruck.

Dem KURIER wurde nun bestätigt, dass ein und der selbe Behälter an beiden Orten für den Strahlenalarm gesorgt hat. Denn das gefährliche, radioaktive Americium 241 war zunächst in der Innsbrucker Universität gelagert, ehe das Fass zur Entsorgung nach Niederösterreich geliefert wurde, sagt Roman Beyerknecht, Geschäftsführer des Nuclear Engineering Seibersdorf.

Nach derzeitigem Untersuchungsstand dürfte der Stoff auf der „Alten Chemie“ falsch etikettiert worden sein. Das radioaktive Material lag jahrelang in einem Labor, das von Mitarbeitern aufgesucht wurde. Unklar ist, ob Studierende Zutritt zu diesen Räumlichkeiten hatten.

Dann wurde das Americium 241 im Zuge des Abrisses von Uni-Gebäuden Ende April zur Entsorgung nach Seibersdorf gebracht. Wegen des Etiketts wurde die Substanz dort als eher harmlos eingestuft – ein folgenschwerer Irrtum.