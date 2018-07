„Vier Pfoten“ deckten Betrug auf Internetplattformen auf

Ein 25-jähriger Innsbrucker fiel erst vor Kurzem auf den Trick herein: Nachdem er sich auf einer Internetplattform für eine Bengalkatze entschieden und via eMail mit dem Inserenten kommuniziert hatte, überwies er via „Western Union“ zwei Zahlungen – für das Tier sowie den Transport. Die Katze erhielt er zwar nicht, dafür aber eine dritte Zahlungsaufforderung. Zu diesem Zeitpunkt war ihm bereits ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich entstanden.

Bei der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ kennt man diese Masche. Um darauf aufmerksam zu machen, gab sich kürzlich eine Mitarbeiterin auf der Plattform kleinanzeigen.at als Interessentin aus.

Dort fiel ihr eine eMail-Adresse auf, die für rund 70 Anzeigen verwendet wurde. Inseriert wurden diverse Hunde- und Katzenrassen ebenso, wie Kapuziner-Affen und andere exotische Tiere.

Also schrieb die Fake-Kundin der umtriebigen Anbieterin per Mail, sie habe sich für ein Ragdoll-Kätzchen um 200 Euro entschieden. Die Inserentin versprach darauf, dass das 12 Wochen alte Tier gechipt, tierärztlich untersucht und samt Stammbaum-Dokumentation und Spielzeug per Flugzeug umgehend geliefert werde.