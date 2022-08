Viel Gold auf der Jahrhundert-Baustelle am Landestheater

Balkon wird nun "still"

Zentraler Punkt bei den Arbeiten ist der Balkon: Theaterbesucher wissen, wie störend das knarzende Geräusch im Unterbau oft war. In Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalschutz wurde jetzt eine ausgeklügelte Lösung gefunden. Baumeister Thomas Zopf: „Die alte Stahlkonstruktion bleibt, wir setzen aber eine drauf und ergänzen es mit Gummi, was eine Schallübertragung unmöglich macht.“ Noch liegt der Unterbau des Balkons offen da: Demnächst wird aber der Boden verlegt. Die Theaterleitung verspricht mehr Sitzkomfort für Besucher aus nah und fern. Es bleibt bei 700 Plätzen insgesamt.

Bernhard Utz: „Wir haben sehr darauf geachtet, alle Materialien früh zu bestellen, weil bei den aktuellen Lieferschwierigkeiten weiß man ja nie.“ Zusätzliche Lagerflächen in Salzburg wurden angemietet.

Eine völlig neue Ära bricht auch in der Bühnentechnik an: die alten Hanfseile, die schon musealen Wert hatten, haben ausgedient. Schwere Kontergewichte müssen ab Herbst nicht mehr ein- und ausgehängt werden. Das Wunderwerk Theater wird sich von nun an auf Knopfdruck bewegen und die Scheinwerfer sind von einem Pult aus steuerbar. „Das wirkt sich natürlich auch auf die Arbeitsbedingungen aus“, so Utz, der die Bühnentechnik in puncto Fachkräftemangel nicht ausnehmen kann.