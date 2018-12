Verstärkter Schutz für die Biosphäre

Die Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima begrüßt die Pläne: „Der Wienerwald ist wichtiges Naherholungsgebiet für 52 Gemeinden, die größte darunter ist die Bundeshauptstadt Wien. Mit der Sicherung der Kern- und Pflegezonen sichern wir Grünräume für rund 800.000 Menschen, die direkt im Biosphärenpark wohnen.“

Experten haben im Park beinahe jeden Zentimeter neu kartiert. Die neuen Schutzzonen werden per Verordnung fixiert. Diese wird laut Insidern bald in Begutachtung gehen und soll Anfang 2019 in Kraft treten.

Die Kulturlandschaft im Wienerwald mit Wäldern, Wiesen und Weinbau-Landschaften gilt als einzigartig. Neben dem Bewahren soll mit dem Projekt Neuordnung auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Pernkopf: „Die Grünräume, vor allem rund um die Bäche und Flüsse, sind wichtige Faktoren für das Kleinklima sowie die Zufuhr von Frischluft in den Ballungsraum Wien.“