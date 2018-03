Verstärkte Verkehrsüberwachung zu Ostern

Die Polizei verstärkt zu Ostern die Verkehrsüberwachung. Schwerpunkteinsätze werde es sowohl auf den Transit- und Hauptverkehrsrouten als auch im Nahverkehr und auf dem niederrangigen Straßennetz geben. Das kündigte das Innenministerium am Donnerstag an.

Der Osterreiseverkehr, der am Gründonnerstag startet, könnte in diesem Jahr besonders intensiv sein, weil durch den frühen Oster-Termin viele die freien Tage noch für einen Skiurlaub nützen. Im vergangenen Jahr sind am Osterwochenende im Straßenverkehr sechs Menschen ums Leben gekommen, 261 Verkehrsteilnehmer wurden verletzt. Knapp 60.000 Fahrzeuglenker wurden beim Schnellfahren erwischt, 298 wegen Alkohol am Steuer angezeigt.