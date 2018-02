Das Programm

Sieben Gemeinden haben Anteil am Nationalpark, in allen Gemeinden wird zum 25-jährigen Jubiläum gefeiert. Start ist am 13. April in Podersdorf, wo der Auftakt zur 9. Pannonian Bird Experience stattfindet. Am 26. Mai gibt es ab Tadten eine grenzüberschreitende Fahrradtour. Am 20. Juni feiert das Land in Andau. Am 16. September ist ein Familienfest in Apetlon und Illmitz geplant. Am 19. Oktober ist in Neusiedl/See ein Vortrag über den Landschaftswandel geplant, am 23. November geht es in Weiden um den Ökotourismus.