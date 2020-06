Verschärfter Ton nach Ärztestreik

Während in anderen Bundesländern Einigungen erzielt wurden oder zumindest möglich scheinen, eskaliert der Ärztezwist in Kärnten. 150 Mediziner beteiligten sich am Freitag von 7 bis 9 Uhr am Klinikum Klagenfurt an einem historischen Streik, der vom Betriebsrat weder unterstützt noch angekündigt wurde. Die Spitalsärzte in Villach und Hermagor sowie zahlreiche niedergelassene Mediziner schlossen sich an.

Die Mediziner von Spitalserhalter KABEG ignorierten mit der zweistündigen Arbeitsniederlegung sowohl eine eilig verfasste Dienstanweisung des Arbeitgebers, wonach „Normaldienst“ zu verrichten sei, als auch Warnungen des eigenen Betriebsrats, der „dienstrechtliche Konsequenzen bis hin zu Kündigungen“ befürchtet. Weil man sich von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst nicht mehr vertreten fühlt, wurde die Gründung einer eigenen Ärztegewerkschaft beschlossen.

In einer Resolution forderte die Mediziner Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. „Wir lassen uns das unausgewogene Gehaltsschema der Steiermark nicht unterjubeln“, betonte Oberärztin und Mittelbau-Betriebsrätin Petra Preiß, auf einem provisorischen Podium stehend, unter tosendem Applaus.