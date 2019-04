„Verpiss dich!“: Polizist pöbelte Frau an und muss Strafe zahlen

Zwei Frauen bewiesen Zivilcourage – und wurden dafür wüst beschimpft. Ausgerechnet von einem Polizisten. Der Beamte wollte die Frauen loswerden und schrie eine davon an: „Verpiss dich, sonst kannst du was erleben! Wenn du nicht sofort verschwindest, bekommst du eine Anzeige und ihr seid dann schuld!“ Als sich die Frau weigerte, legte er nach: „Verpiss dich jetzt endlich, es geht dich einen Scheißdreck an!“ Das kommt ihn nun teuer zu stehen. Die Disziplinarbehörde verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro gegen ihn.