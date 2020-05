Verordnungsdschungel im Straßenverkehr

„Die Fülle an Verordnungen, Vorschriften und Wünschen der Verantwortlichen ist mittlerweile unüberschaubar,“ merkt ARBÖ-Sprecher Sebastian Obrecht an. Bestes Beispiel dafür sei die Frage, ob Fahrten mit Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, erlaubt sind oder nicht. Hier gebe es zahlreiche Anrufe von Mitgliedern, führt Sebastian Obrecht aus.

Ein Vorfall Ende März, ebenfalls in Villach, bestätigt das: Zwei junge Männer wurden nach einem Unfall nach dem Corona-Maßnahmengesetz angezeigt. Laut Magistrat hielt man sich damals an die Linie des Bundes. Es wurde streng kontrolliert. Und somit wurden Fahrer und Beifahrer abgestraft, weil sie im gleichen Auto gesessen sind, aber nicht im gleichen Haushalt lebten. Das dürfen Polizisten erfragen; man muss hier auch wahrheitsgemäß antworten.

Was man den Gesetzeshütern in so einem Fall aber nicht beantworten muss, ist die Frage nach dem Wohin: „Das ist gesetzlich nicht geregelt, also muss es nicht beantwortet werden,“ erklärt ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer.