Verletzter Höhlenforscher schickte Grüße an die Familie

Eine hoffnungsvolle Funkbotschaft erreichte am Samstag die Familie des schwerverletzten Höhlenforschers Johann Westhauser: "Ich fühle mich in der Trage sehr wohl", richtete er den Angehörigen aus und schickte liebe Grüße.

Ein aus 14 Rettern und einem Arzt bestehendes Team hat am Freitagabend mit der ersten Etappe seines Rücktransports aus 1000 Metern Tiefe begonnen. Gegen 4 Uhr Früh erreichte die Gruppe am Samstag die Stelle "Barbarossas Thronsaal" vor dem Biwak 5. Dort wurde eine Ruhepause eingelegt. "Wenn die Kräfte erschöpft sind, muss pausiert werden", sagt Benno Hansbauer von der Bergwacht Bayern. Am Biwak 5 war eine Ablöse durch ein italienisches Team vorgesehen. Heute, Sonntag, werden die Helfer am Biwak 4 erwartet.

Zwei Höhlenrettungs-Trupps aus NÖ, die in den vergangenen Tagen für die Sicherung der Strecke und den Material- und Provianttransport im Einsatz standen, wurden am Samstag ebenfalls ausgewechselt. "Den Leuten geht es gut, sie müssen sich regenerieren und eine mehrtägige Ruhepause einlegen", sagt Erich Hofmann, der seit Mittwoch die Österreicher koordiniert. Auch Hofmann selbst, will heute die Heimreise antreten. "Die Ablöse ist schon besprochen." Noch nicht zurück aus der Tiefe war der Stockerauer Arzt Martin Göksu. "Er wird vermutlich erst am Sonntag oben ankommen, doch auch bei ihm ist alles in Ordnung."