Verletze und Millionenschäden, nächste Unwetter im Anmarsch

Schon am Montag waren in Kärnten zehn Personen auf einem Campingplatz verletzt worden, am Dienstag fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto im steirischen Oberhaus, der Lenker wurde verletzt. Die Schäden erreichen Millionenhöhe, allein die Gewitter in Kärnten am Montag, sollen einen Schaden von 500 Millionen Euro angerichtet haben.

Umgestürzte Bäume beschädigten Stromleitungen und Tausende Menschen waren ohne Stromversorgung. Auch der Verkehr war betroffen - mit einem prominenten Leidtragenden: Bundespräsident Alexander Van der Bellen war auf dem Weg zu den Bregenzer Festspielen, als der Zug evakuiert werden musste.