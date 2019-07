Verkehrsstrafen sind je nach Bundesland unterschiedlich hoch

"Unterlassene Hilfeleistung" etwa sollte laut BMI 365 Euro kosten, in Niederösterreich zahlt man mit 70 Euro weniger als ein Fünftel. Eine Organstrafe wegen "vorschriftswidrigen Vorbeifahrens an einem Kindertransport" kostet in Niederösterreich 50 Euro, in Oberösterreich mit 20 Euro weniger als die Hälfte.

Ähnliche Unterschiede gab es auch bei der Übertretung von Geschwindigkeitsbegrenzungen. Den Toleranzbereich können die Behörden selbst festlegen, diese werden teilweise in km/h und teilweise in Prozent festgelegt.

Laut KURIER-Informationen schwanken diese selbst im Ortsgebiet zwischen drei und 20 km/h. In Oberösterreich kamen laut Rechnungshof erlassmäßig festgelegte Straftoleranzen zur Anwendung, Niederösterreich gab diese gar nicht bekannt.

Experten und Insider sind über die Erkenntnisse der Rechnungshof-Prüfer wenig überrascht. Doch Versuche, hier Änderungen durchzubringen, scheiterten entweder am Widerstand der Länder, die um ihre föderalen Kompetenzen fürchten, oder an politischen Parteien in der Regierung (wobei alle drei Großparteien schon abwechselnd auf der Bremse standen).

Das Thema Strafen von Autofahrern wird ungern angegangen. Wobei der Rechnungshof überraschend vom Innenministerium Änderungen einfordert, obwohl vor allem das Verkehrsministerium dafür zuständig ist.

Auch sollen laut Bericht im Justizministerium seit 2017 Pläne liegen, die ein zentrales System vorschlagen. Dort wird betont, dass an einem umfangreichen Verwaltungsstrafsystem noch gearbeitet werde.