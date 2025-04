Verkehrsminister muss "Hunderte Millionen" sparen und Projekte verschieben

Sie kommen gerade aus Vorarlberg. Da ist der Bau der S18 ähnlich umstritten wie der Lobautunnel in Wien. Beides wurde von Ihrer Vorgängerin auf Eis gelegt. Kommt diese Schnellstraße unter Ihnen als Minister?

Es ist viel zu früh, diese Entscheidung zu treffen. Es gibt ein Vorprojekt, das jetzt beendet wird und dann in weitere Planungsschritte mündet. Natürlich muss man mit allen Stakeholdern sprechen. Aber ich sehe es ein bisschen wie beim Lobautunnel. Es gibt natürlich auf der einen Seite die Verantwortung für das Thema Umwelt. Und auf der anderen Seite für eine wirtschaftlich gesunde Entwicklung in der Region.

Ich bin sicher, irgendwo gibt es einen Kompromissweg, der gegangen werden muss. Das ist in Vorarlberg so, das ist in Wien so. Und natürlich kann man das nie gegen die regionale Politik oder gegen die regionale Bevölkerung machen.