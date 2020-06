Verhärtete Fronten im Kampf der Mediziner in Kärnten

Am Freitag wird in allen fünf Kärntner Landesspitälern in Betriebsversammlungen über den Vorschlag abgestimmt. Ärztekammerpräsident Josef Huber rechnet bereits im Vorfeld mit einem "Nein-Votum". Er will den Medizinern für die Abstimmung am morgigen Freitag keine Empfehlung abgeben. "Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mehrheit für das Angebot des Landes zustande kommt. Die Stimmungslage unter den Medizinern ist extrem schlecht", sagt er zum KURIER. "Ich gehe davon aus, dass wir in den Betriebsversammlungen den Auftrag erhalten, weitere Gespräche mit dem Land zu führen." Nur scheint da das letzte Wort bereits gesprochen.

Huber merkte weiters an, dass die kolportierten 75 Ausschreibungen für zusätzliche Mediziner in Kärnten eine "reine Nebelgranate" seien. Arnold Gabriel, Vorsitzender der Spitalsgesellschaft KABEG, sagte, dass von 75 Offerten zu diesem Zeitpunkt nie die Rede gewesen sei. "Wir schreiben aber in jenen Bereichen, wo die Ampel auf Rot oder Gelb steht, über dem Planstellenstand aus. In der Neurochirurgie beispielsweise, wo die Ampel auf Rot steht, haben wir 14 Bewerbungen zu verzeichnen."