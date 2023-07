Vergewaltigungen in Linz und Prag: Verdächtiger festgenommen

Die Polizei hat Montagmorgen in Linz einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen, der Mann sitzt bereits in der Justizanstalt Linz. Der 25-jährige soll vor drei Jahren in Linz eine Obdachlose vergewaltigt haben. Ein weiteres Opfer ist offenbar eine junge Frau, die heuer im Juni im Umfeld eines Festivals in Prag sexuell missbraucht wurde.

Von Prag nach Österreich gereist

In den frühen Morgenstunden des 17. Juni soll der Mann im Prager Stadtteil Letna eine junge Frau überfallen und vergewaltigt haben. Der Tourist soll am Abend zuvor eine Musikveranstaltung beim Prager Metronom besucht haben, ehe er zur Stefanik-Brücke gegangen sei und dort Frauen angesprochen haben soll.

