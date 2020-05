Ermittlungen gegen Soldaten

Keine aussagekräftigen Zeugen – Polizei und Anklagebehörde tappen im Dunkeln. Der Vorwurf der Vergewaltigung durch Bundesheer-Angehörige steht im Raum. Vor 45 Jahren soll das Martyrium einer heute 61-jährigen Tirolerin stattgefunden haben. Die Chancen auf eine Klärung gehen gegen null.

Der KURIER berichtete am 19. August 2012 über das Schicksal der Frau. Februar 1968, Faschingsball in der Mädchen-Erziehungsanstalt St. Martin in Tirol: Das damals 16-jährige Mädchen soll von mehreren Männern in Uniform vergewaltigt worden sein. Im Jahr darauf habe sich Ähnliches ereignet. Wieder seien es Soldaten gewesen.

Mittlerweile hat die 61-Jährige ihre Aussage bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck zu Protokoll gegeben. „Erhebungen beim Landeskriminalamt Tirol sind im Gange“, erklärt Staatsanwältin Renate Nötzold. Obwohl es Fotos vom Ball 1968 gibt, auf dem Heeresangehörige zu erkennen sind, war es bisher anscheinend nicht möglich, Genaueres über die Veranstaltung herauszufinden.

Ohne auf Details einzugehen, die Darstellung der damaligen Geschehnisse durch die Betroffene im Vernehmungsprotokoll: Eine Erzieherin habe sie in einen Raum geschickt. „Ich sollte mich im Krankenzimmer, das zu diesem Zeitpunkt noch leer war, derweil ausziehen.“ Sie habe sich gewundert, da sie nicht krank war. Aber: „Man hat ja folgen müssen.“