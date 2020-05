Vater kam nicht, Prozess geplatzt

„Viel mehr gibt’s hier nicht zu fotografieren“, nimmt Richter Stefan Koller das rasche Verhandlungsende vorweg: Thomas S., der Vater des sechsjährigen Oliver, kommt Donnerstag nicht zum Prozess nach Graz. „Er hat kein Vertrauen mehr in die österreichische Justiz“, lässt sein Verteidiger Jürgen Mertens wissen.

Der Däne ist wegen des Verdachts der Kindesentziehung angeklagt: 2012 setzte er den Buben in Graz in ein Auto und verschwand mit ihm nach Dänemark. Zwölf Monate bedingte Haft brachte ihm das im September ein. Das Urteil wurde aufgehoben, der Prozess sollte am Donnerstag wiederholt werden.Nun prüft die Staatsanwaltschaft Graz einen EU-Haftbefehl gegen S. „Wenn so ein Antrag der Staatsanwaltschaft kommt, wird es von mir einen Haftbefehl geben“, kündigt Richter Koller den Verteidigern Mertens und Barbara Prasthofer-Wagner an.

Dass S. jetzt nicht in Graz sei, habe aber „mit der Medienberichterstattung zu tun“, beteuert Prasthofer-Wagner. „Aber ich bin guten Mutes, dass er bei der nächsten Ladung erscheint.“ Im dänischen Fernsehen klingt S. ausweichend: Er befürchte, ins Gefängnis zu kommen.

Richter Koller macht kurzen Prozess und bricht das Verfahren ab. „Den Riesenauflauf werden wir nicht jedes Mal machen, in der Hoffnung, er erscheint.“