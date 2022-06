Graz: Betrunkener 55-Jähriger attackierte seine Söhne mit Messer

Ein 55-Jähriger hat am Sonntagabend in Graz seine beiden Söhne (25 und 29 Jahre) im Streit mit einem Küchenmesser bedroht und einen sogar verletzt. Der Vater wurde von Beamten der schnellen Reaktionskräfte mit Unterstützung von Diensthundeführern festgenommen und in die Justizstrafanstalt Graz-Jakomini gebracht. Ein Alkotest ergab, dass der Mann schwer betrunken war, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte.

Streit um Parkplatz

Die drei waren in der Herrgottwiesgasse gegen 19.45 Uhr aneinandergeraten. Dabei ging es um familiäre Meinungsverschiedenheiten wegen eines Parkplatzes. Der 55-Jährige drohte seinen Söhnen mit einem 18 Zentimeter langen Küchenmesser und stach in Richtung der Söhne. Der 25-Jährige wehrte die Stiche ab und erlitt eine oberflächliche Wunde an der Hand. Polizisten der Inspektion Graz-Karlauerstraße nahmen den Vater fest.

Das Messer wurde sichergestellt. Der Festgenommene gestand den Streit und die Messerangriffe, bestritt aber ernsthafte Verletzungsabsichten. Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen.