Urteil: Sicherheitsmann darf tobende Patientin nicht fixieren

Die Situation war akut: Eine psychisch kranke Frau hatte angekündigt, den Schwiegervater und sich selbst töten zu wollen. Die Frau kam auf die psychiatrische Abteilung eines Wiener Spitals. Dort schmiss sie erst mit Sesseln um sich, dann wollte sie das Krankenhaus verlassen – und – so kündigte sie erneut an – den Schwiegervater töten. Ein Sicherheitsmann half schließlich, die Patientin zu bändigen. Doch das darf er nicht, stellte nun das Bezirksgericht Innere Stadt in Wien fest.