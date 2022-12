Urlauberfamilie stürzte in Tirol mit Auto zehn Meter über Böschung ab

Eine niederländische Urlauberfamilie ist am Heiligen Abend in Nassereith (Bez. Imst) mit ihrem Wagen rund zehn Meter über die Straßenböschung in ein Waldstück abgestürzt. Die 50-jährige Mutter als Beifahrerin ihres 52-jährigen Mannes und eines von drei Kindern wurden dabei leicht verletzt, informierte die Polizei. Sie wurden ins Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt.

Die Familie war gegen 12.30 Uhr auf der Fernpassstraße (B179) in Richtung Nassereith unterwegs, als das Auto in einer Rechtskurve ins Rutschen geriet. Der 52-Jährige verlor die Kontrolle über den Pkw, woraufhin der Wagen über die Böschung abstürzte. Zur Bergung des Fahrzeugs war die B179 für rund eine halbe Stunde gesperrt.