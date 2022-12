Heiligabend in Österreich: Einbrecher auf frischer Tat ertappt + Taxi auf Abwegen

Einen zumindest nur beschränkt besinnlichen Abend gab es gestern für Österreichs Einsatzkräfte. Zahlreiche Unfälle, ein brennender Bauernhof und ein komplett verirrtes Taxi hielten Feuerwehr und Co. auch am Heiligen Abend auf Trab. Ein Überblick.

Bei Einbrüchen in ein Wohnhaus in Telfs (Bez. Innsbruck-Land) und in ein Bürogebäude in Innsbruck sind in der Nacht auf den Christtag zwei Täter auf frischer Tat ertappt worden. In Telfs hatte sich ein 20-jähriger Mann im Keller versteckt, um nicht von der Polizei gefunden zu werden, in Innsbruck war ein 32-Jähriger mit dem Aufbrechen einer Türe beschäftigt, als die Polizei eintraf. Beiden wurden festgenommen.

Pkw-Brand im Pfändertunnel

Der Brand eines Pkw im Pfändertunnel auf der Rheintalautobahn (A14) bei Bregenz ist am Samstag glimpflich ausgegangen. Als aus dem Motorraum seines Wagens Rauch aufstieg, steuerte ein 42-jähriger Mann eine Pannenbucht an. Das Auto fing Feuer, doch ein zufällig nachkommender Feuerwehrmann erkannte die Situation, blieb stehen und löschte die Flammen mit der in der Pannenbucht installierten Löscheinrichtung. Verletzt wurde niemand, informierte die Polizei. Der Zwischenfall ereignete sich kurz nach 12.00 Uhr in Fahrtrichtung Deutschland, die Tunnelröhre war für etwa 20 Minuten gesperrt.