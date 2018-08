Urlauber-Reiseverkehr: Staus in Salzburg und Kärnten

Der Reiseverkehr hat am Samstagvormittag für Staus auf den Autobahnen in Salzburg und Kärnten gesorgt. Wie der ÖAMTC in einer Aussendung mitteilte, kam es vor allem vor dem Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) in Richtung Süden zu Behinderungen, auf der Gegenfahrbahn galt es zusätzlich einen Fahrbahnschaden zu beheben.

Kurz nach 8.00 Uhr war auf der A10 bei der Einhausung Trebesing zwischen dem Knoten Spittal und Gmünd-Maltatal der Fahrbahnschaden registriert worden, die Autobahn wurde für etwa zwei Stunden gesperrt. Dies hatte einen kilometerlangen Stau zur Folge, der Verkehr wurde über die Katschberg Straße (B99) umgeleitet.

Den längsten Stau gab es am Samstag einmal mehr vor dem Karawankentunnel auf der A11. Bereits gegen 10.00 Uhr stand der Verkehr in Fahrtrichtung Slowenien auf einer Strecke von rund neun Kilometern still - "Tendenz steigend", wie es am späten Vormittag vom ÖAMTC hieß. Reisende mussten eine Wartezeit von mehr als einer Stunde einplanen.

Mit Berufung auf Verkehrskameras erwartete man beim ÖAMTC noch weitere Staus: Aus Bayern kommend wurden Autoschlangen registriert, man rechnete damit, dass sich diese Behinderungen auch auf den österreichischen Autobahnen fortsetzen würden.