Fallen auf der Fahrt in den Urlaub: Die Tricks der Betrüger

Die meisten Reisenden, die mit dem eigenen Pkw auf Urlaub fahren, „kommen zum Glück nie mit Trickbetrügern in Berührung“, beruhigt Dagmar Redel, Reiseexpertin beim ÖAMTC. „Aber gerade Touristinnen und Touristen sind durch Sprachbarrieren besonders anfällig.“ Einmal in die Betrugsfalle getappt, kann es teuer werden, da wieder herauszufinden, warnt Redel. Daher „lohnt es sich, die gängigsten Maschen zu kennen, um richtig reagieren zu können“.

Der Mobilitätsklub hat jene Tricks zusammen gesucht, die am häufigsten vorkommen. Der Spiegeltrick Ein Knall ist zu hören - und schon werden Reisende vom Lenker eines überholenden Wagens mit allerlei Zeichen aufgefordert, am Pannenstreifen anzuhalten. Angeblich, so der Vorwurf, habe man bei Vorbeifahren den Außenspiegel beschädigt, es kommt die Forderung nach Geld für die Reparatur - zu begleichen an Ort und Stelle. „Diese Masche wird besonders häufig aus Italien gemeldet“, schildert ÖAMTC-Expertin Redel. Sie rät, sollte es keine tatsächlichen Hinweise auf einen Schaden geben - in solchen Fällen müsste auch der eigene Pkw etwas abkommen haben - nicht anzuhalten. Wer stoppt, soll im Wagen bleiben und darauf bestehen, die Polizei hinzuzuziehen. „Das schreckt die Täter in der Regel ab.“

Panne nach der Pause Immer öfter berichten Reisende auch von Vorfällen, die sich nach einer Pause an einer Raststation zugetragen haben. Offenbar haben sich Täter derart an den Reifen zu schaffen gemacht, dass es bald nach Fortsetzung der Fahrt zu einer Panne kommt. Und schon erscheinen freundliche Helfer, die beim Reparieren unterstützen - allerdings auch Wertgegenstände aus dem Auto stehlen. Redel rät, die Fahrtüchtigkeit des Pkw nach jedem Stopp zu kontrollieren. Generell gelte, wer zum anhalten gedrängt wird, „sollte im Auto bleiben, die Türen verriegeln und notfalls die Polizei verständigen“.