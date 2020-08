Unwetter zum Sommerabschied forderten drei Todesopfer

Bedrohlich und unberechenbar, so zeigte sich das Wetter zum meteorologischen Sommerende am Sonntag in weiten Teilen Österreichs. Bereits am Samstagabend hatten heftige Gewitter im Südburgenland zu einer Katastrophe geführt und drei Todesopfer gefordert. Die Unwetter in mehreren Bundesländern bescherten zahlreichen Feuerwehrmitgliedern einmal mehr eine schlaflose Nacht.

Im südburgenländischen Bezirk Güssing fiel eine vom Sturm abgerissene Eiche auf einen Kleinbus. Dabei starben zwei Steirer und ein Burgenländer im Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Vier weitere Personen, darunter ein elfjähriges Kind, kamen verletzt ins Spital.

Kiefer umgestürzt

Sonntagmittag stürzte in Überackern im Bezirk Braunau (OÖ) ebenfalls ein Baum auf ein Auto. Die 31-jährige Lenkerin blieb unverletzt, der 30-jährige Beifahrer wurde ins Spital gebracht. Ob die Kiefer witterungsbedingt umgestürzt war, ist unklar.

Die Gewitterfront, die von Freitag bis Sonntag in weiten Gebieten von Vorarlberg, Tirol und Kärnten niederging, hatte teils enorme Regenmengen gebracht. Am Kärntner Nassfeld wurden innerhalb von zwei Tagen an die 300 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen, die Feuerwehren kamen am Wochenende nicht zur Ruhe.