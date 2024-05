Unwetter über Österreich: Tornado bei Graz gesichtet

Keine Sonne, dafür Regen, Wolken und Wind: Am Dienstag nach Pfingsten war es mit dem frühsommerlichen Wetter vorbei. Aufregung gab es Dienstagabend in der Steiermark: Zahlreiche Augenzeugen hatten bei Graz-Eggenberg einen Tornado gesichtet.

So ungewöhnlich sind derartige Phänomene allerdings nicht: In der Steiermark gäbe es "mehrere Tornados" pro Jahr, vielfach aber unbemerkt von der Öffentlichkeit, wenn sie sich etwa auf nicht bewohnten Gebiet ereignen.

Der stärkste jemals dokumentierte Tornado in Österreich wurde 1916 beobachtet: Mit 300 km/h fegte er von Bad Fischau durch Wiener Neustadt bis nach Lichtenwört.

Wie verhält man sich bei einem Tornado?

Experten raten, sich jedenfalls in ein Gebäude zu begeben, am besten in einen Raum ohne Fenster. Ist das nicht möglich, sei es wichtig, von Fenstern genügend Abstand zu halten.